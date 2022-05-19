مصرع طفل في حادث دهس قرب طولكرم بالضفة الغربية

لقي طفل (عام ونصف) مصرعه، مساء اليوم الخميس، جراء حادث دعس وقع في بلدة قفين شمال طولكرم.

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان صحفي، أنه بناء على معلومات وردت لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول وقوع حادث دعس نتج عنه إصابة طفل بجروح حرجة، تم تحريك قسم الحوادث بشرطة المرور والإسعاف إلى المكان على الفور، وتم نقل الطفل للمستشفى الحكومي بطولكرم حيث أعلن الأطباء عن وفاته جراء إصابته.

وأكد العقيد ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة والتحفظ على السائق، فيما فتحت الشرطة تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث.