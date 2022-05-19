الاحتلال يطلق سراح أسير بعد سجن دام 8 شهور من الاعتقال الإداري

أطلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، سراح الأسير منير فرح مناصرة من بلدة بني نعيم شرق الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أفرجت عن الأسير مناصرة بعد اعتقال دام 8 شهور في الاعتقال الإداري.

وشهد موكب استقبال المحرر مناصر مشاركة جماهيرية حاشدة من أبناء شعبنا، الذين رافقوه إلى بيته بمسيرة مركبات رفعوا خلالها الأعلام الفلسطينية ورايات حركة حماس، ووسط أهازيج داعمة للأسرى والمقاومة.

وقال المحرر مناصرة عقب الإفراج عنه، إن "الأسرى ينتظرون من شعبنا الفلسطيني بكافة مستوياتهم وأطيافهم الوقوف إلى جانبهم وتفعيل قضيتهم العادلة، وأن تكون على محمل الجد وسلم أولوياتهم".

وأضاف مناصرة: أن "أسرانا اليوم متعلقون بالمسجد الأقصى ويتابعون الأحداث بشكل حثيث، مشيدا بكل "من رابط ووقف مدافعا عن أقصانا ومسرانا".

وحمل الأسير المحرر رسالة من رفاقه في الأسر يحثون فيها جماهير شعبنا على الوقوف في وجه مخططات الاحتلال ضد القدس والأقصى والرباط في باحات المسجد وعدم تركه وحيدا أمام انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت مناصره بتاريخ 20/9/2021 بعد مداهمة منزله في بلدة بني نعيم، ونقلته الى مركز تحقيق "عتصيون".

وبعد مرور أقل من أسبوع على اعتقاله، أصدرت محكمة الاحتلال العسكرية بحقه قرار اعتقال إداري بحجة وجود ملف سري له، وتم تجديد الإداري بداية عام 2022 الجاري ولمدة 4 شهور انتهت اليوم.

وأمضى المحرر منير فرح مناصرة (48 عاما) ما يقارب العشرون عاما في سجون الاحتلال عبر اعتقالات متفرقة، وفي اعتقاله الأخير سرقت قوات الاحتلال مبلغ 150 ألف شيقل بعد دهم وتفتيش منزله.

يشار إلى أن مناصرة واحد من الأسرى الذين قطعت السلطة الفلسطينية رواتبهم منذ سنوات، ورغم احتجاجاتهم المتكررة على عمليات قطع الرواتب إلا أنهم لم يفلحوا حتى اليوم بتحصيل حقوقهم.