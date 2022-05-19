زخات من الأمطار.. طالع حالة الطقس في فلسطين من يوم غد الجمعة حتى الأربعاء المقبل

أفاد الراصد الجوي الفلسطيني، ليث العلامي، مساء اليوم الخميس، بأن درجات الحرارة يوم غد الجمعة حتى نهار السبت المقبل في المناطق الفلسطينية ستكون حارة نسبيًا إلى حارة، إذ تتراوح الحرارة في هذا الوقت من نهاية العشرينات إلى بداية الثلاثينيات، فيما ستنخفض تدريجيًا، مساء السبت.

وأوضح العلامي، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن درجات الحرارة ستنخفض بحدود عشرة درجات مئوية بسبب كتلة هوائية باردة قادمة من حوض البحر المتوسط، يتخللها وصول غيوم تختلف كثافتها من منطقة لأخرى، قائلاً: إن "فلسطين ستكون على أطراف الكتلة الهوائية".

وبيّن أن المناطق الشمالية من فلسطين ستشهد زخات من الأمطار مع عواصف رعدية محدودة نسبيًا تستمر لساعات نهار الاثنين، بالمقابل ستتأثر مناطق الوسط والساحلية والأغوار بكثافة السحب وهي تختلف بين المناطق بالتزامن مع انخفاض الحرارة لبداية العشرينيات، عقب وصول الكتلة الهوائية.

وأشار العلامي، إلى أن درجات الحرارة سترتفع تدريجيًا وطبيعيًا، الثلاثاء، بحيث تميل إلى الاقتراب من معدلاتها الربيعية الدافئة المعتادة بهذه الفترة من السنة.

وكان الجو، اليوم، في المناطق الفلسطينية كافة صافياً بوجه عام حاراً نسبياً الى حار نهاراً ، وطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، بحسب ما أوردته دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، وقالت: إن "الرياح في نهار الخميس شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج".