هيئة مقدسية: لا رادع للاحتلال عن مخططاته في الأقصى إلا المقاومة وصمود المرابطين

أكد رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة الهدم والتهجير، ناصر الهدمي، اليوم الخميس، أن الاحتلال الإسرائيلي يخشى ردة فعل المقاومة التي تمنعه من المضي قدما في تنفيذ مخططاته التهويدية في المسجد الأقصى المبارك.

وقال الهدمي إن الاحتلال لم يستطع في العام الفائت أن ينظم مسيرة للمستوطنين داخل المسجد الأقصى، وصفا واقع اليوم بأنه أصعب عليه من العام الفائت.

وأضاف: "سيتراجع الاحتلال عن خطواته التهويدية في اللحظات الأخيرة، خشية من التكلفة التي سيدفعها".

وأشار الهدمي، إلى أن الاحتلال يراكم الأخطاء خطأً تلو الآخر، مما يكسر هيبته أمام الداخل والخارج، مضيفا أنه يحاول كل مرة فحص قدرة المقاومة والشارع المقدسي بعد معركة سيف القدس.

وكان رئيس منظمة "لاهافا" المتطرفة دعا المستوطنين، للمشاركة في مسيرة "الأعلام" السنوية المقررة نهاية شهر أيار/ مايو الجاري، داخل البلدة القديمة في القدس، وهدم قبة الصخرة المشرفة داخل المسجد الأقصى المبارك.

وأعطت سلطات الاحتلال المستوطنين الضوء الأخضر لإقامة ما تسمى بـ"مسيرة الأعلام" في 29 مايو الجاري مروراً بالحي الإسلامي وباب العامود في القدس المحتلة.