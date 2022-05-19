القائد النخالة يعزي عائلة الزبيدي باستشهاد ابنها داود

قدّم الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة، التعازي والمواساة لعائلة الزبيدي، باستشهاد نجلهم داود الزبيدي الذي ارتقى أثناء تصديه لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين. قبل أيام.

وقال القائد النخالة في اتصال هاتفي بالمحرر يحيى شقيق الشهيد داود: إن الأخ داود أحد الرموز المهمة واستشهاده خسارة كبيرة للمقاومة"، مشيدا بدوره المميز في الميدان وفي الدفاع عن مخيم جنين.

وأثنى القائد النخالة على عائلة الزبيدي وعلى تضحياتها الكبيرة، حيث قدمت الوالدة والابن طه شهيدين، واعتُقل ابنها زكريا، وتحرر يحيى بعد سنوات طويلة، موضحا أن خط الجهاد والمقاومة يوحد الجميع على طريق النصر لفلسطين.

من جهته، رحب المحرر يحيى بهذا الاتصال، وشكر للقائد النخالة تواصله مع عوائل الشهداء والأسرى، مؤكداً أنهم سائرون على ذات الطريق حتى التحرير.