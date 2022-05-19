الاحتلال يغلق عدداً من الطرق المؤدية لحي الشيخ جراح

أغلقت شرطة الاحتلال، مساء اليوم الخميس، عددًا من الطرق الموصلة إلى حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة.

وأوضحت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اغلقت هذه الطرق لتأمين اقتحام المستوطنين للمكان احتفالًا بعيد “الشعلة” العبري.

وقالت المصادر :"أن شرطة الاحتلال نصبت عدّة حواجز عند مداخل الشيخ جراح، لمنع وصول المركبات وتأمين اقتحامات المستوطنين لـ”قبر شمعون الصديق”.

ويُشار إلى أن قصّة هذا القبر الموجود في الشيخ جراح، تعود لعام 1860، ومع بداية هجرات الحركات الصهيونية الدينية المبكرة إلى القدس، زعم أولئك المهاجرون أن الكاهن الأعظم المسمى “شمعون الصديق” مدفون في حي الشيخ جراح، وهو كاهن ينسبه التلمود إلى حقبة تأسيس “المعبد الثاني“، زاعماً بأنه التقى الإسكندر الأكبر عند احتلاله للقدس.

وجدير ذكره أنه حتى يستحدث الصهاينة طقوساً لهذا القبر أخذوا بتكرار طقوس “عيد الشعلة” عنده في سياق سعيهم لإقحام الرواية التوراتية على جغرافية القدس المحتلة وطمس الوجود الفلسطيني.