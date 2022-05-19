دعاء السفر الصحيح..دعاء السفر كتابة واضحة، ادعية السفر تحقق لك السلامة سواء كان بغرض العمل او الجيش او الدعاء للحبيب المسافر، يضع العبد المسلم نفسه في كافة أموره بين يدي خالقه، فهو سبحانه وتعالي المسخر لكل شيء وهو الأمر الناهي الذي بيده زمام الأمور كلها وتصدر عنه الأسباب والأفعال ، وهو ما سنرفقه لكم في هذه المقالة التي ستحمل عنوان دعاء السفر الصحيح..دعاء السفر كتابة واضحة، والتي سنضعها لكم بعد رصد فريق العمل عمليات بحث متواصلة على دعاء السفر مكتوب، خلال الوقت على محرك قوقل العالمي.

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اللهم احفظني بحفظك اللهم ارحم ضعفي وتولني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين اللهم وفقني لما فيه خير بالسفر اللهم احفظني ويسر امري.

دعاء الصاحب في السفر اللهم أنت الصاحب في السفر استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه هو خير حافظا وهو أرحم الراحمين.

دعاء للسفر اللهم يا ذا الركن الشديد والأمر الرشيد أسألك الامن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود.

دعاء للزوج المسافر اللهم ان لي مسافر بعيد عن عيني وتحت عيناك اللهم احفظه ووفقه أينما حلت خطاه اللهم وفقه لما تحب وترضى اللهم سهل عليه ما تستصعبه يا رب لا تضيع الودائع.



دعاء السفر كتابة واضحة

دعاء السفر اللهم احفظ كل عزيز امسك طريق غايته طاعة الله اللهم خفف لهم عناء السفر واجعل طريقهم بكل سهولة ويسر وارجعهم بأتم عافية اللهم امين سُبْحانَ الَّذِي سخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كنَّا لَهُ مُقْرِنينَ، وَإِنَّا إِلى ربِّنَا لمُنْقَلِبُونَ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ في سَفَرِنَا هذا البرَّ والتَّقوى، ومِنَ العَمَلِ ما تَرْضى، اللَّهُمَّ هَوِّنْ علَيْنا سفَرَنَا هَذَا.





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دعاء وقت السحر أثناء السفر : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر وأسحر يقول: سمع سامعٌ بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضِل علينا عائذاً بالله من النار.





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اللهم إني اعوذ بك من أن أَظلم أو أُظلم أو أعتديُ أو يعتدي علي أو اكتسب خطيئة أو ذنبًا واغفر لي ذنوبي كلها أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهُم إني أسألك الفوز في القضاء ونُزُل الشهداء، وعيش السعداء وحياة الأتقياء والنصر على الأعداء .

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دعاء السفر من السنة النبوية



اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر… ربنا لك الحمد على جمالك وجلالك وعظمتك وكبريائك، رب اعصمنا من الزلل، واجبر ما بنا من خلل، نعوذ بك من طول الأمل، وحبوط العمل.