صحيفة عبرية: زيارة بايدين لـ"إسرائيل" قد يتم إلغاءها

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الخميس، أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدين لـ" إسرائيل" قد يتم الغاءها.

وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية: "بأن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لـ "تل أبيب" تواجه خطر الإلغاء بسبب احتمال انهيار الحكومة "الإسرائيلية".

وكانت قالت القناة 12 العبرية: "بأن عضو الكنيست عن حزب ميرتس غيداء ريناوي زعبي أعلنت انسحابها من الائتلاف الحكومي".

من ناحيتها نقلت مصادر عبرية عن حزب "الليكود" قوله: "سنقدم قانون حل" الكنيست" يوم الأربعاء القادم".

وبدورها قالت النائبة الزعبي :"أنه كان شهر رمضان المبارك لا يطاق، وكانت المشاهد التي أتت من المسجد الأقصى للشرطة وهي تتعامل بعنف غير مبرر تجاه الحشود من المصلين، بالإضافة لتشييع جنازة الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، مشاهد غير محتملة، فقد وصلت إلى نتيجة حتمية واحدة، فلم يعد بإمكاني دعم وجود تحالف يضيق بهذه الطريقة المشينة تجاه المجتمع العربي الذي أتيت منه".