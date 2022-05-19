سهى عرفات: أبو عمار لم يترك لنا شيئًا ولا حتى بيت وتعرضت للظلم بعده

باركت سهى عرفات، أرملة الرئيس الراحل ياسر عرفات، اليوم الخميس، لزوجة الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك وأبنائه، بسبب ظهور الحقيقة، بعدما أثبتت دول العالم والقضاء السويسري أنهم لم يتصرفوا بأموال الشعب.

وقال عرفات في منشور لها عبر حسابها الرسمي على انستغرام : "أبارك لصديقتي سوزان مبارك وعلاء مبارك وجمال مبارك ظهور الحقيقة الساطعة كالشمس التي أكدتها كل دول العالم والقضاء السويسري والقضاء العالمي أنهم لم يتصرفوا أبدًا بأموال الشعب وليس عليهم أي غبار أبدًا".

وأضافت: "أعرف صديقتي العزيزة كم بكيت وتعذبت من الظلم الذي وقع عليك وعلى الرئيس مبارك وكم أهنت على باب السجن وأنت تأتين لزيارتهم، ولكن الحقيقة بانت وبيان جمال كان مؤثرًا بيض صفحه والده المرحوم الرئيس مبارك".

وتابعت عرفات: " أقول هذا الكلام عزيزتي سوزان لأنني أحس بالظلم الذي وقع علينا بعد استشهاد ابو عمار، والكل يعرف أن أبو عمار لم يترك لنا شيئًا ولا حتى بيت! صعب أن يصدق أحد من كثرة التحريض والإشاعات خصوصًا مواقع التواصل الاجتماعي المدفوعة الأجر، من 18 سنة ولم يجدو شيئًا ولا في أي بنك بالعالم ولا بأي مؤسسات مالية مخفيه في العالم ولحد الانً يفتشون".

وأكملت زوجة الرئيس الفلسطيني الراحل: "لو وجدو شيئًا لقامت الدنيا ولم تقعد، لا شئ يتخبى في العالم خصوصًا في وقتنا الآن، مهما قالوا يا صديقتي سوزان أهم شيء أن ضمائرنا مرتاحة، ونرضي رب العالمين، اذا كان الله معك لا تفرق من عليك".