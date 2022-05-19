ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

ارتفاع أسعار الذهب عالميا، حيث يقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الذهب عالمياً كما جاءت في الأسهم المختلفة حول العالم، وبعد زيادة البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، قررنا كتابة هذا المقال، ولمعرفة الأسعار تابع المقال للنهاية.

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

ارتفعت أسعار الذهب مرة أخرى، اليوم الخميس، حيث أدى تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى عودة الطلب على المعدن النفيس.

واستفاد الذهب من انخفاض الأصول الخطرة وأضحى "الأصفر" ملاذا آمنا للقيمة وسط مخاوف بشأن النمو العالمي.

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

سعر الذهب في المعاملات الفورية

قفز سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 1829.20 دولار للأوقية بحلول الساعة 1008 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 % إلى 1827.70 دولار.

سعر الدولار

وانخفض الدولار 0.3 %، بينما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أدنى مستوياتها في أسبوع مما جعل الذهب أرخص للمستثمرين الأجانب.

وكانت قد تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر في وقت سابق من هذا الأسبوع وارتفعت بنحو 2% منذ تراجع الدولار عن أعلى مستوياته في 20 عاما.

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

تراجع الأسهم

تراجعت الأسهم الأوروبية

كما تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس بعد عمليات بيع مكثفة في وول ستريت خلال الليل، مما دفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب باعتباره من الأصول الآمنة.

وهبطت الأسهم الأوروبية 1.7 % اليوم الخميس بعد عمليات بيع مكثفة في وول ستريت إذ ألقت النتائج الضعيفة لشركات مبيعات التجزئة الضوء على أثر ارتفاع التضخم على أكبر اقتصاد في العالم.

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

تراجع أسهم شركات البيع بالتجزئة الأوروبية

وتراجعت أسهم شركات البيع بالتجزئة الأوروبية، متبعة خطى نظيراتها الأمريكية، بنسبة 2.4 % وكانت أكبر خاسر على مؤشر ستوكس 600 الأوروبي. وواصل المؤشر تراجعه بعد انخفاضه بنسبة واحد % أمس الأربعاء.

وكان تراجع الأسهم واسع النطاق فهبطت أغلب المؤشرات الفرعية، فيما حذرت شركات أوروبية للبيع بالتجزئة مثل تيسكو وسينسبري الشهر الماضي من تضرر أرباحها في العام بكامله من ارتفاع الأسعار.

ونزلت أسهم نستله وتيسكو ويونيليفر بين 2.7 % و4.5 % اليوم الخميس، وهبط المؤشر ستوكس 600 بنحو 12 % منذ بداية العام بعدما زادت إجراءات الإغلاق بسبب فيروس كورونا في الصين من المخاوف من ركود اقتصادي عالمي.

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

أسعار باقي المعادن النفيسة

وارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.7 % لتصل إلى 21.53 دولار للأوقية، كما ارتفع البلاتين 0.1 % عند 935.93 دولار، بينما انخفض البلاديوم 1.8 % إلى 1979.38 دولار.