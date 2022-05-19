قوات الاحتلال تفرج عن 5 شبان من القدس المحتلة

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن خمسة شبان من مدينة القدس المحتلة.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى، بالافراج عن خمسة شبان تم اعتقالهم يوم جنازة الشهيد وليد الشريف بشرط الحبس المنزلي حتى يوم الاثنين القادم وهم : وسام ادكيدك ، اصبير السقا، امجد بازيان، ابراهيم مخطوب،ايمن بازيان.

ويُشار إلى أن قوات الاحتلال قامت باعدام الشهيد وليد الشريف بعد اطلاق النار عليهم في بلدة الطور في مدينة القدس.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتدت بهمجية، وقامت بقمع مسيرة تشييع الشهيد الشريف، الإثنين، الماضي ما أدى لسقوط عشرات الاصابات واعتقال عدد آخر من المواطنين.