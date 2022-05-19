هل تُطيح القدس بحكومة الاحتلال "الإسرائيلي"؟

جاءت قضية استقالة النائبة في حكومة الاحتلال غيداء الزعبي لتهدد الائتلاف الحكومي الصهيوني من جديد بالسقوط، ما يُشكل صدمة جديدة لدى الاحتلال في ظل توقعات بقرب تقديم اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة في "الكنيست".

فمرة أخرى وعلى ما يبدو تُعيد القدس حكومة الاحتلال لانتخابات جديدة، خاصة أن القدس وما يجري بها من أحداث في المسجد الأقصى؛ قد أثّر بشكل كبير وأدى لحدوث أزمة داخلية في حكومة الاحتلال، حسب رأي الكثير من المحللين.

الكاتب والمحلل السياسي حسن عبدو ،أكد أن استقالة النائبة في "كنيست" الاحتلال غيداء الزعبي انه سكون لها تأثير كبير على الائتلاف الحكومي؛ لأنها سابقاً أنقذت الائتلاف الحكومي من خلال تشكيل هذا الائتلاف وأنقذت الاحتلال بعد إعادة الانتخابات أربع مرات خلال عامين.

ورأى عبدو خلال حديث لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن هذه الاستقالة ستؤدي لإضعاف الإتلاف الحكومي للاحتلال، متوقعاً أن يتم إسقاط الحكومة في حال تصويت الكنيست على حجب الثقة علن الحكومة فالنصاب القانوني للحكومة سيكون غير.

النائب غيداء الزعبي إلى أن استقالة النائبة الزعبي جاءت بعد استقالة النائبة سليمان عيديت وبهذا يصبح الائتلاف الحكومي 59 مقعد وفي حالة طرح الثقة عليه في الكنيست فسيتم اسقاط الإتلاف الحكومي "الإسرائيلي".

وتوقع أن تعود إلى حكومة الاحتلال أزمة تشكيل الإئتلاف الحكومي كما حدث في السابق من خلال العودة للانتخابات مرة أخرى، مشيراً إلى أن هذه الاستقالة ستقود الاحتلال لانتخابات جديدة.

وقال عبدو:" أن الضغط "الاسرائيلي" المتواصل على الفلسطينيين في القدس والمسجد الأقصى بشكل خاص، والضفة الغربية بشكل عام، يؤدي لشد عصب الفلسطينيين في القدس والأقصى من خلال المواجهة الشاملة كما حصل في "سيف القدس" في مايو 2021.

ولفت عبدو إلى عدم وجود ضغط دولي على حكومة الاحتلال لوقف جرائمها بحق الفلسطينيين والمسجد الأقصى، مطالباً بضغط دولي لوقف جرائم الاحتلال.

من جانبه أكد المختص في الشأن "الإسرائيلي" عصمت منصور، أن استقالة النائبة الزعبي من حكومة الاحتلال جاء نتيجة استيائها من أداء حكومة الاحتلال اتجاه المسجد الأقصى، وما حدث من قمع شرطة الاحتلال لجنازة الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة.

ورأى منصور في تصريحات لـ"وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" أن استقالة النائبة الزعبي تكفي لسقوط الحكومة، مبيناً أنها تشكل صدمة عنيفة تهدد بإنهاء حكومة الاحتلال.

وقال :"ننتظر إلى أن نرى إن كانت استقالة النائبة الزعبي شبيهة باستقالة النائبة السابقة سيليمان عيديت، فهذا يدل أن الإئتلاف الحكومي لوصل لنهاية الطريق وستؤدي لسقوطه".

واعتقد منصور أن هذه الخطوة أفقدت حكومة الاحتلال الأغلبية في الإئتلاف مع بقاء 59 عضواً في الحكومة، وأي اقتراح لحجب الثقة عن الحكومة سيؤدي بالتأكيد لسقوط الحكومة "الإسرائيلية".

وأشار إلى حزب الليكود كان لديه اقتراح لحجب الثقة عن الحكومة مؤخراً إلا أنه قام بتأجيله، متوقعاً أنه في ضوء هذه الاستقالة سيعيد "الليكود" بشكل سريع جداً طرح هذا الاقتراح من جديد، موضحاً أن الصورة لا زالت غير واضحة حتى الآن.

وأضاف منصور:"قضية القدس أثرت بشكل كبير وأدت لحدوث أزمة داخلية في حكومة الاحتلال، مشيراً إلى استقالة منصور عباس ولكنه مستمر مع الائتلاف الحكومي حتى النهاية.

وأوضح أن عضو الكنيست غيداء الزعبي كانت مرشحة لتعيينها قنصل "إسرائيلي" في الصين، ولم يتم ذلك لأن لها مواقف معارضة ضد الحكومة، لافتاً أنها باستقالتها قد حسمت أمرها بالخروج من الإئتلاف الحكومي.



وكانت قالت القناة 12 العبرية: "بأن عضو الكنيست عن حزب ميرتس غيداء ريناوي زعبي أعلنت انسحابها من الائتلاف الحكومي".

من ناحيتها نقلت مصادر عبيرية عن حزب "الليكود" قوله: "سنقدم قانون حل" الكنيست" يوم الأربعاء القادم".