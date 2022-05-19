مالك تشيلسي المرتقب يستهدف ديمبلي

عاد اسم الفرنسي عثمان ديمبلي نجم برشلونة، يتردد من جديد بين أسوار قلعة "ستامفورد بريدج" معقل تشيلسي، حيث يرغب النادي الإنجليزي في ضمه هذا الصيف.



وكان تشيلسي من أبرز المرشحين للتعاقد مع ديمبلي، في صفقة انتقال حر، لكن بعد العقوبات التي أثرت على النادي الإنجليزي ومالكه السابق رومان أبراموفيتش، توقف كل شيء.



وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن رجل الأعمال الأمريكي تود بويلي، الذي اقترب من شراء تشيلسي، يضع ديمبلي ضمن أولوياته في ميركاتو البلوز.



وكان تشيلسي وباريس سان جيرمان، أبرز المرشحين لضم ديمبلي خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير/كانون ثان الماضي، لكن لم يتم التوصل لاتفاق، ليبقى اللاعب في برشلونة حتى نهاية الموسم.



ويحاول برشلونة في الأسابيع الأخيرة إقناع ديمبلي بالبقاء، وصرح خوان لابورتا رئيس النادي، بأنه تم تقديم عرض جديد له وفي انتظار رده.



وعلى الجانب الاخر، أكد وكلاء ديمبلي عدم تلقيهم أي عرض حديث من برشلونة، وأنهم ينتظرون، ولم يتم حسم أي شيء في مستقبل الفرنسي في الوقت الحالي.