موعد عيد الأضحى 2022 بالمغرب، يبحث المسلمون في المغرب، عن موعد عيد الأضحى 2022 في المغرب، وفق المرصد الفلك، لاسيما، أنه اقترب أكثر، ومع مرور الأيام بوتيرة مسرعة جداً، والانتهاء من إجازة عيد الفطر السعيد، يهتم المغربيون بالبحث عن موعد عيد الأضحى، وموعد يوم عرفة، وموعد بدء إجازة عيد الأضحى المبارك للعام الجاري 1443 هجري، فطقوس عيد الأضحى المبارك تختلف عن عيد الفطر السعيد، لاسيما بخصوص الأضحية، إذ إنها تقتصر على عيد الأضحى فقط.

موعد الأضحى في المغرب 2022

المسلمون في كل بقاع الأرض، وخاصة في المغرب يبحثون الآن عن موعد عيد الأضحى 2022 بالمغرب، فهم يحتفلون بها ويحيون طقوسا تسعدهم وتسعد أسرهم ومن حولهم، لاسيما عند تجمع العائلة أثناء الأضحية، أو عند تبادل الزيارات وتقديم التهاني بين الأقارب والأخوة والأحباب، لاسيما الأطفال الذي يحصلون على عيدية من ذويهم وأقاربهم، والذين بدورهم ينفقونها على الألعاب والملاهي فهي تعد الفرصة المناسبة للتنفيس عنهم، واسعادهم، ويرفق لكم فريق عمل "وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، موعد الأضحى في المغرب 2022.

متى موعد عيد الأضحى 2022 في المغرب

متى موعد عيد الأضحى 2022 في المغرب، مناسبة إسلامية يحتفل من خلالها المسلمون فقط، دون غيرهم، وذلك من خلال إحياء العديد من الطقوس والسنن التي صدرت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي المناسبة الدينية الثانية بعد عيد الفطر، لهذا فهي مهمة جدا للمسلمين في كل مكان، فالمسلمون في هذه المناسبة يقومون بالتضحية سواء بعجل أو نعجة أو خاروف، لكن وفق ما قد أمر الله سبحانه وتعالى، ورسوله الكريم.

كم يو باقي على عيد الأضحى في الجزائر

ومن المسلمات أن المسلمين يحتفلون بعيد الأضحى المبارك في العاشر من 10 ذو الحجة من كل سنة هجرية، ويرتقب أن يكون عيد الأضحى لسنة 1443 هجرية موافقا لتاريخ الأحد 10 يوليو 2022 ميلادي، وعلى الرغم من اختلاف الاحتفال بعيد الفطر السعيد وفق رؤية هلال شوال، إلا أن عيد الأضحى له تاريخ محدد يلتزم المسلمون في جميع أنحاء العالم به، ووفق المرصد الفلكي، يكون يوم الأربعـاء 2022 / 6 / 29 م هو المتمم لشهـر ذي القعـدة 1443 هـ، وتكون غـرة شهـر ذو الحجـة 1443 هـ فلكيـاً يوم الخميس 2022 / 6 / 30 م، وتكون وقفة عرفات لعام 1443 هـ فلكيـاً يوم الجمعـة 2022 / 7 / 8 م، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1443 هـ فلكيـا يوم السبـت 2022 / 7 / 9 م.