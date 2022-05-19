وفد الجهاد ينفذ حملة زيارات اجتماعية في الخليل

زار وفد من كوادر ومحرر حركة الجهاد الإسلامي في محافظة الخليل عائلة أبو عياش، في بلدة بيت أمر بالخليل بالضفة المحتلة، والتي قتل اثنان من أبنائها خلال شجار عائلي مؤسف.

وقدَّم الوفد التعازي إلى عائلة أبو عياش وخاصة والد المغدور، وشقيقه المحرر حسن أبو عياش، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد فقيدا العائلة بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، فيما شكرت عائلة أبو عياش وفد حركة الجهاد على هذه الزيارة وتعزيتهم بالفقيدين.

وأكد وفد الحركة على ضرورة حقن الدماء وإتمام الصلح مع عائلة أل اخليل وتفويت الفرصة على المتربصين بوحدة شعبنا، وأن الاحتلال هو المستفيد الوحيد من الاقتتال الداخلي، مبدياً استعداده لإنهاء الخلاف وإتمام الصلح، داعين أهالي وعشائر الخليل إلى الوقوف على مسؤولياتهم وإنهاء الخالف بين العائلتين.

وفي سياق منفصل، زار وفد الحركة الشيخ الفاضل عبد المالك الهور "الضرير"، والد الأسير المحرر أنس الهور بعد تعرضه لحادث سير قبل عدة أيام، أثناء خروجه من المسجد، وتم نقله إلى المستشفى، ومن جهته قدم الشيخ عبد المالك شكره إلى وفد الحركة على هذه الزيارة.

كما قدم وفد الحركة واجب العزاء لعائلة أبو خضير، بوفاة الحاج علي أبو خضير "براذعية" في بلدة صوريف، والدة المحررة المجاهدة رانيا أبو خضير التي اعتقلت في سجون الاحتلال بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.