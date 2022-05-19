الذكرى السابعة عشر لاستشهاد المجاهد أحمد راجح کمیل

إنهم الشهداء، فوارس فلسطين، يولدون في أجمل الأزمنة والأمكنة، يعطرون البلاد بدمائهم الطاهرة، ويسيرون في صفوف الجهاد، قافلة من العاشقين لا تنتهي، ويرتقون شهداء على طريق القدس.

ميلاد فارس: كانت قرية قباطية بمدينة جنين على موعد مع فارسها أحمد راجح محمد کمیل في 29 فبراير 1980م، لعائلة مؤمنة بدينها ووطنها. وأكمل تعليمه، حتى الصف السادس بعد وفاة والدته، وعمل في ميكانيكا السيارات، وتتكون أسرته من أربعة أشقاء بينهم شهيدنا وسبع شقيقات.

في صفوف الجهاد: انتمى شهيدنا أحمد إلى صفوف حركة الجهاد الإسلامي ومن ثم لاحقاً عمل ضمن صفوف الجناح العسكري لحركة سرايا القدس بشكل سري إلى جانب الشهيدين المجاهدين مروح کمیل أبو زيد وبلال کمیل، وتركزت مهمته في تصنيع العبوات الناسفة للمقاومين.

شهيدٌ على طريق القدس: في 19 مايو 2005م، بينما كان شهيدنا يعد العبوات الناسفة في بيت على أطراف البلدة برفقة الشهيدين المجاهدين بلال کمیل ومروح کمیل، كانا پرصدان له المنطقة تحسباً لأي طارئ، لكنه القدر، فقد شاء أن تنفجر إحدى العبوات فأصيب بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى مستشفى المقاصد بالقدس وارتقت روحه إلى بارئها هناك.