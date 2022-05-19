توقعات بحضور 1.5 مليون زائر لحضور كأس العالم في قطر

قالت الهيئة العامة للطيران المدني في قطر، إن معدلات الحركة الجوية اليومية عبر مطار حمد الدولي، ستقفز من 700 حركة يوميا في الوقت الراهن، إلى 1800 حركة في اليوم قبيل انطلاق بطولة كأس العالم في 21 تشرين الثاني المقبل.

ومن المتوقع أن تشهد البطولة الكبرى زيادة في تدفق الزوار إلى البلاد، حيث ينتظر قدوم حوالي 1.5 مليون زائر لحضور مباريات البطولة، في حين سيكون هناك نحو 130 ألف غرفة فندقية بانتظار الزوار.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أنها ستقوم بتعزيز نظام الاتصالات الصوتية الحالي لديها، وترقية عمليات برج مراقبة الحركة الجوية لتلبية الطلب على ارتفاع مستوياتها قبل وخلال البطولة.

وقالت الهيئة إنها ولتنفيذ هذا الإجراء، قامت باختيار شركة نمساوية عالمية لمراقبة الحركة الجوية خلال الفترة المقبلة، للتعامل مع التغييرات المرتقبة في محاولة للحفاظ على عمليات المطار الجوية بشكل سلس.