تعليم غزة تُصدر تحذيراً مهماً بشأن الماجستير والدكتوراه المهنية

حذرت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الخميس 19/5/2022، المواطنين من التعامل مع المؤسسات غير القانونية التي تدَّعِي مَنْح ما يسمى درجة الماجستير والدكتوراه المهنية.

وأوضحت الوزارة، أن هذه المسميات غير معترف بها في وزارة التربية والتعليم العالي وفي كافة المؤسسات الحكومية.

كما حذرت الوزارة بشكل واضح أي مؤسسة أو شخص يعمل في قطاع غزة للتسويق والترويج لما يسمى ماجستير أو دكتوراه مهنية، أو عقد مناقشات لها، وسيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحقه.

كما دعت الوزارة، الطلبة الراغبين في استكمال دراستهم العليا، التوجه للجامعات المعترف بها في فلسطين وخارجها، وبما يحقق الفائدة العلمية للطلبة وخدمة مجتمعهم ووطنهم.