تواجد عسكري مكثف للاحتلال بمحيط جنين

كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، تواجدها العسكري في قرى بمحيط جنين، فيما شنت حملة اعتقالات واسعة بمناطق متفرقة بالضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال قريتي الطيبة وزبوبا، وداهمت منازل فلسطينية عدة، وقامت بتفتيشها وكثفت من تواجدها العسكري جنوب وغرب جنين.

وداهم جيش الاحتلال منازل عدة في قرية زبوبا القريبة من جدار الفصل العنصري، عرف من أصحابها: سمير ومنير أحمد جرادات، وقامت بالعبث بمحتوياتها واستجواب ساكنيها.

وفي الإطار ذاته، اقتحم جنود الاحتلال الإسرائيلي قرية الطيبة، وقاموا بحملات تفتيش وتمشيط تخللها إطلاق قنابل الغاز باتجاه منازل الفلسطينيين.

وكثق الاحتلال من تواجده العسكري في محيط قرى وبلدات يعبد، وعرابة، وكفيرت، ورمانة، وتعنك، وعانين، جنوب وغرب جنين.