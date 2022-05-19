أسرى سجن هداريم يبرقون رسالة تعزية للأسير زكريا الزبيدي باستشهاد اخيه "داوود"

نقلت محامية هيئة شؤون الاسرى والمحررين(حنان الخطيب) اليوم الخميس رسالة تعزية من أسرى سجن هداريم، للاسير زكريا الزبيدي باستشهاد أخيه "داوود الزبيدي" والتي تنص على :

"الاخ. العزيز والحبيب زكريا زبيدي "ابو محمد" تحية الوطن وبعد.

لسنا نحن من يستطيع ان يصبرك أو يشد من ازرك ونحن على ثقة. بأنك مؤمن. وانك الأكثر

صبرا وجلدا في مقارعة هذا الاحتلال ولست بحاجة لشهادة من أحد. فأنت كنت وما زلت

وستبقى مثال للتضحية والصبر والوفاء وندعو من الله ان يشد من ازرك في محنتك ونحن جميعا

اخوانك اسرى حركة فتح وكافة الفصائل في كافة السجون نؤكد لك مرة اخرى اننا جميعا اخوانك

والى جانبك والى جانب هذه العائلة العظيمة واخونا داوود هو اخونا جميعا عرفناه كما عرفناك

في بذل الغالي والنفيس من أجل رفعة هذا الوطن وشعبه لك انا منا جميعا كل التعازي و التهاني

في ذات الوقت في شهيد الوطن داود الزبيدي اطال الله في عمرك وعمر اخوانك ورحم الله شهيدنا جميعاً، الجميع يهدونك السلام ويحيون صبرك و صمودك ولك التحية من الجميع.

جدير ذكره أن الأسير الجريح داود الزبيدي من مخيم جنين استشهد الأحد الماضي 15/5/2022)) متأثرًا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في المخيم شمالي الضفة الغربية، والشهيد داوود الزبيدي هو شقيق الأسير زكريا الزبيدي -القيادي في حركة فتح وأحد الاسرى الستة الذين فروا من سجن جلبوع في سبتمبر/أيلول الماضي- ووالدته سميرة وشقيقه طه استشهدا خلال اجتياح قوات الاحتلال مخيم جنين في أبريل/نيسان عام 2002.