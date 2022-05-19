بالفيديو الاحتلال يُسقط إحدى طــائراته شمال فلسطين نتيجة الهوس الأمني

أعلنت مصادر عبرية صباح اليوم الخميس 19/5/2022 ، ان صفارات الإنذار دوت في عدد من المستوطنات في الجليل شمال فلسطين المحتلة .

وقالت اذاعة جيش الاحتلال ان تحليق طائرات بدون طيار في الشمال هي سبب تفعيل القبة الحديدية ، مؤكدة ان الصفارات ليس لها علاقة بالمناورات.

المراسل العسكري للقناة ١٣ العبرية ، قال ان الجيش الإسرائيلي يعترض طائرة مسيرة في اجواء شمال فلسطين المحتلة ويسقطها، وتبين لاحقاً انها تعود للجيش "الإسرائيلي".

وكانت القناة 12 العبرية وزعمت ان سبب إطلاق صفارات الانذار هو إسقاط طائرة مسيرة تابعة لحزب الله اخترقت الأجواء الشمالية من جنوب لبنان