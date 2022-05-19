خشية طائرات حزب الله

بالفيديو الاحتلال يُسقط إحدى طــائراته شمال فلسطين نتيجة الهوس الأمني

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:20 ص
19 مايو 2022
طائرة مسيرة شمال فلسطين.jpg
اعلان اسفل صورة الخبر

أعلنت مصادر عبرية صباح اليوم الخميس 19/5/2022 ، ان صفارات الإنذار دوت في عدد من المستوطنات في الجليل شمال فلسطين المحتلة .

وقالت اذاعة جيش الاحتلال ان تحليق طائرات بدون طيار في الشمال هي سبب تفعيل القبة الحديدية ، مؤكدة ان الصفارات ليس لها علاقة بالمناورات.

المراسل العسكري للقناة ١٣ العبرية ، قال ان الجيش الإسرائيلي يعترض طائرة مسيرة في اجواء شمال فلسطين المحتلة ويسقطها، وتبين لاحقاً انها تعود للجيش "الإسرائيلي".

وكانت القناة 12 العبرية وزعمت ان سبب إطلاق صفارات الانذار هو إسقاط طائرة مسيرة تابعة لحزب الله اخترقت الأجواء الشمالية من جنوب لبنان

 

 

متعلقات