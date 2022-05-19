تردد قناة أبو ظبي الرياضية شهر مايو 2022 الجديد 1و2 نايل سات، تعد القنوات الرياضية حول العالم، هي محط استقطاب المشاهدين في كل مكان، بسبب ما تعرضه من مباريات كرة قدم على الدوام، مما يجعلها وجهة عشاق كرة القدم حول العالم، لاسيما وأن مئات الملايين من الناس يشاهدون ويتابعون الساحرة المستديرة في كل الأوقات والأزمان، لاسيما البطولات الكبرى ك دوري أبطال أوروبا وكأس العالم، وكأس الأمم الأوروبية، إضافة إلى الدوريات الخمس الكبرى، الإسباني والألماني والإنجليزي والفرنسي، والإيطالي.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2022 الجديد نايل سات

ويهتم الملايين من متابعي الرياضة في البحث عن تردد قناة أبو ظبي الرياضية شهر مايو 2022 الجديد 1و2 نايل سات، لأن قنوات أبو ظبي الرياضية تنقل وتبث عبر شاشاتها مختلف أنواع الرياضات والمباريات بشكل دائم وهذا ما جعلها محل استقطاب للجمهور العربي والإسلامي في كل مكان حول العالم، فجمهور كرة القدم لا يعد ولا يحصى، سواء في الوطن العربي أو في العالم الأوروبي، هذا الاهتمام الكبير بقنوات الرياضة، دفع فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، لنشر وارفاق تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2022 الجديد نايل سات، لتشاهدوا مختلف مباريات كرة القدم.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية HD الجديد

وتعرض قنوات أبو ظبي الرياضية معظم مباريات كرة القدم المهمة، فلا تقتصر على عرض مباريات الدوريات العربية، بل إنها تمتد إلى بث مباريات الدوريات الأوروبية والآسيوية والإفريقية، وكل ما يتعلق بالرياضة وكرة القدم على وجه الخصوص، وباتت القنوات الرياضية بكل أشكالها هي محط أنظار العالم، لاسيما أنها باتت تدر دخلا كبيرا يقدر بالمليارات نتيجة عرض المباريات المختلفة، إضافة إلى تجربة قنوات بي ان سبورت القطرية، التي تعرض مباريات الدوريات الخمس الأوروبية الكبرى، إضافة إلى المباريات التي في الدوريات العربية.

اضبط تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديد شهر مايو نايل سات

التردد: 12226

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تردد قناة AD Sports 1 الجديد HD

القمر : نايل سات

التردد : 11411 .. في بعض الدول ( 11410 )

معدل الترميز : 30000 ( ليس 27500 ) يرجى الدقة

الاستقطاب : H

من اجل الحصول على الدقة SD يرجى إضافة التردد التالي

تردد قنوات ابو ظبي الجديد SD

التردد : 11526

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : H