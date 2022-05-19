العمادي يصل غزة وتوقعات بصرف المنحة القطرية 100 دولار

وصل فجر اليوم الخميس 19/5/2022، السفير القطري محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "ايرز".

ووفقاً لمصار محلية، فإن زيارة العمادي لقطاع غزة تأتي للاطلاع على مشاريع اللجنة القطرية المنفذة في القطاع ، وعقد اجتماعات مع المسؤولين المحليين في غزة.

ومن المتوقع، أن تشهد زيارة العمادي الإعلان عن صرف المنحة القطرية، الجديد ال100 دولار عن شهر 5 مايو بعد تأخر موعد صرفها عن الشهر الماضي والتي تم صرفها في ال13 من شهر ابريل تزامناً مع شهر رمضان المبارك .

ويترقب 90 ألف موطن في قطاع غزة بدء الامم المتحدة بإرسال الرسائل للمنتفعين بقيمة 3.10 شيكلاً ، وسط تسريبات أن يطرأ تعديل على سعر صرف الدولار .

وكانت صحيفة "الأيام" الفلسطينية، كشفت أنه منذ بداية العام بلغت المنحة القطرية الشهرية للقطاع 24 مليون دولار فقط وليس 30 مليون دولار كما نشر، 10 مليون من المبلغ خصصت لصالح محطة الكهرباء المركزية في غزة ، و10 مليون إضافية للعائلات المحتاجة، و4 مليون معاشات للموظفين الذين لا يتلقون معاشات من السلطة الفلسطينية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر خاص قال إن حماس تترقب أجوبة من العمادي بخصوص رفع مبلغ المنحة القطرية الى 30 مليون دولار، وهو طلب طرح خلال اتصالات على مستويات عالية وذلك خلال محادثات مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أسماعيل هنية مع أمير قطر.

وكان السفير العمادي أعلن خلال زيارته الأخيرة لقطاع غزة نهاية شهر آذار الماضي عن اعتماد تجديد المنحة القطرية لقطاع غزة، والتي تقدر بـ 360 مليون دولار سنويا.