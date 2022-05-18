موعد مباراة ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، لا يتوقف البحث عن موعد المباراة النهائية بين ريال مدريد الإسباني، وليفربول الإنجليزي في نهائية دوري أبطال أوروبا للعام 2021-2022، والتي من المقرر أن تقام في الثامن والعشرين من الشهر الجاري على ملعب "إستاد دو فرانس" في العاصمة الفرنسية باريس، في مواجهة يراها المراقبون والمحللون الرياضيون بأنها ستكون الأقوى هذا العام، بين هذين العملاقين، لهذا كل أنظار محبو وعشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم ستتجه أنظارهم إلى شاشة عرض المباراة، ويتابعون مجريات وأحداث الـ 90 دقيقة، التي ستحدد بطل نسخة دوري أبطال أوروبا 2022.

نقاتل حتى النهاية.. لا نستسلم!👊



فوز مهم قبل الجولة الأخيرة بالدوري 🔴🟡#ساوثهامبتون_ليفربول pic.twitter.com/VYnlzUhyqz — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 17, 2022

موعد مباراة ريال مدريد وليفربول 2022

ومن خلال متابعتنا لموقع البحث المختلفة، لاحظنا أن موعد مباراة ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، تتصدر عناوين البحث المختلفة، وهو ما دفعنا في وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، إلى البحث عن موعد مباراة ريال مدريد وليفربول 2022، في نهائي دوري أبطال أوروبا، ووضعه لكم داخل هذه المقالة، ونحن نرى من كم البحث عن موعد هذه المباراة، أنها تعد مهمة، وقوية، ومن أهم وأبرز مباريات الموسم، لأن فريق ليفربول لايزال ينافس على حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما فاز بنهائية كأس الاتحاد الإنجليزي على نظيره تشيلسي بركلات الترجيح، فيما حصد ريال مدريد لقب الدوري الإسباني متفوقا على برشلونة وأتلتيكو مدريد وإشبيلية، فيما توج بلقب كأٍس السوبر الإسباني بداية الموسم.

طالما أنك لا تستسلم.. فأنت دومًا بخير 👊 pic.twitter.com/0psNqnpNuz — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 18, 2022

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2022

ويهتم الملايين بالبحث عن مباراة ريال مدريد وليفربول، حيث إنها تحظى باهتمام كبير بين عشاق كرة القدم حول العالم، فهي تعد مباراة الموسم بين أكبر فريقي كرة القدم على مستوى أوروبا، ومن أكثر الفرق التي حصلت على اللقب الأوروبي، إذ حصل ريال مدريد على 13 نسخة من دوري الأبطال، بينما حصد ليفربول 6 كؤوس أوروبية، كان آخرها قبل عامين، وهو ما يدفع الفريقين إلى الاستعداد جيدا لملاقاة بعضهما والتغلب على الآخر وإضافة كأس جديدة من البطولة الأغلى أوروبيا في متحفهما، لتلك الأسباب يحرص عشاق الفريقان إلى البحث عن موعد نهائي دوري بطال أوروبا 2022

أهدافه تتحدث عنه 🎌



لنستمتع سويًا بـ🔟 أهداف هامة سجلها @takumina0116 بقميص الريدز هذا الموسم 👏 pic.twitter.com/1AfQhZQ7Y6 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 18, 2022

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد نهائي دوري أبطال أوروبا

وكان طريق فريق ريال مدريد صعبا للغاية في هذه النسخة، وخاصة في مراحل خروج المغلوب، وكاد أن يُقصى من المسابقة في العديد من المباريات، إلا أنه يقلب المباراة على منافسه في الدقائق الأخيرة، وهو ما شاهدناه في الثلاث مباريات الأخيرة في دوري أبطال أوروبا من مرحلة خروج المغلوب، والتي آثارت دهشة واستغراب الملايين حول العالم، فقد صادف ريال مدريد في الأدوار الإقصائية باريس سان جيرمان في دور الـ 16، فيما واجه تشيلسي في دور ربع النهائي وتغلب عليه، إلى أن واجه نادي مانشستر سيتي في نصف النهائي، وأقصاه في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

مودريتش : أنا مُجرد مدريديستا حقيقي وسيكون ذلك مدى الحياة. ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/JlwSzBH5ZT — Insider Real (@RMCFarab) May 18, 2022

موعد مباراة ريال مدريد وليفربول في النهائي

ولا يتوقع أحد ما الذي سيحدث في هذه المباراة المهمة، ولا حتى المحللين الرياضيين، لأنها بين فريقين كبيرين وقد توجا بألقاب عديدة من ذات النسخة، وخاصة أنهما يملكان لاعبين مرعبين في كل المراكز، فكل منهم يحرص كل الحرص على انتزاع اللقب الأغلى على المستوى الأوروبي من الآخر، لهذا فإن موعد مباراة ريال مدريد وليفربول في النهائي، يحظى باهتمام كبير من أنصار كرة القدم بشكل عام، وعشاق ريال مدريد وليفربول بشكل خاص.