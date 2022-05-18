بث مباشر مباراة فرانكفورت ضد رينجرزر بنهائي الدوري الأوروبي

يلتقي فريقا اينتراخت فرانكفورت الألماني نظيره جلاسكو رينجرز الأسكتلندي مساء اليوم اليوم الأربعاء 18 مايو 2022 على ملعب "لا كارتوخا" بمدينة إشبيلية الإسبانية في نهائي بطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2021-2022.

وتنطلق المواجهة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 مساء بتوقيت أبوظبي.

وتأهل آينتراخت فرانكفورت إلى نهائي الدوري الأوروبي، بعدما تخطى نظيره وست هام يونايتد الإنجليزي، بهدفين لهدف في مباراة الذهاب خلال المباراة التي أقيمت بينهما على الملعب "الأولمبي" بالعاصمة البريطانية لندن، قبل تكرار الانتصار بهدف دون رد، في المواجهة التي أقيمت على استاد "دوتش بانك بارك".

بينما خطف فريق رينجرز الأسكتلندي بطاقة التأهل للمباراة النهائية بفي اليوروبا ليج بالموسم الجاري، عقب خسارته في مباراة الذهاب بهدف نظيف على ملعب "ريد بول أرينا لايبزيج" قبل أن يعود ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي أقيمت بينهما على ملعب "ايبروكس ستاديوم"، ضمن إياب الدور نصف النهائي.

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