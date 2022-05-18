إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال شرق طولكرم

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء اليوم الأربعاء 18 مايو 2022، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدتي بلعا وكفر اللبد شرق طولكرم في الضفة المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة القديمة من بلعا، وداهمت عددا من منازل المواطنين، كما اندلعت مواجهات أخرى في بلدة كفر اللبد وسط إطلاق الاحتلال قنابل الغاز المسيلة للدموع صوب المواطنين ومنازلهم.

واقتحم جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الأربعاء 18 مايو 2022، بلدة بلعا شرق طولكرم في الضفة المحتلة، واعتلى أسطح المنازل، وأطلق قنال الغاز تجاه الأهالي.

وأفادت مصادر محلية في المنطقة، بأن جيش الاحتلال اقتحم بلدة بلعا شرق طولكرم ويعتلي أسطح المنازل، ويطلق القنابل الغازية تجاه الأهالي.