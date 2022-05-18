الاحتلال ينصب حاجزاً عسكرياً على مدخل عرابة ويزج بتعزيزات عسكرية غرب جنين

نصبت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الأربعاء 18 مايو 2022، حاجزاً على مدخل بلدة عرابة جنين شمال الضفة المحتلة.

وذكرت مصادر محلية في المنطقة، أن جنود الاحتلال نصبوا حاجزاً عسكرياً على مدخل عرابة، وقاموا بإيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات ركابها، ما أدى الى إعاقة تحركات المواطنين.

وفي سياق متصل، كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري وقامت بإحضار آليات عسكرية ثقيلة من مضرعات ودبابات وناقلات جنود وإدخالها الى داخل مستوطنة ومعسكر "دوتان" القريب من يعبد، وعند البرج العسكري بالقرب من حي امريحة غرب البلدة.

ويواصل الاحتلال "الإسرائيلي" انتهاكاته في مدن الضفة والقدس المحتلتين، واستخدام القوة المفرطة بحق المدنيين، وهو ما أسفر عن ارتقاء شهداء وإصابة واعتقال الآلاف.