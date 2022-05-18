سعر الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 18 مايو 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أسعار الذهب في المملكة الاردنية الهاشمية، والتي يلاحظ وجود اهتمام كبير بسعر الذهب وسعر الاوقية الذهب والجنيه الذهب وعيارات الذهب المختلفة، خاصة من قبل التجار ورجال الأعمال واصحاب محلات الصاغة، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم سعر الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 18 مايو 2022، إليكم أدناه تفاصيل سعر الذهب وفق تعاملات اليوم في الأسواق العالمية والمحلية.

سعر الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 18 مايو 2022

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن، خلال تعاملات الأربعاء، إلى نحو 41.45 دينار (58.46 دولار)، وفقً موقع "gold-price-today.com".

سعر جرام الذهب عيار 21 في الأردن

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في الأردن اليوم، إلى 36.27 دينار (51.15 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 18 في الأردن

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الأردن، إلى نحو 31.08 دينار (43.85 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 18 في الأردن

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 24.18 دينار (34.1 دولار).