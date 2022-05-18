زيارة غامضة تثير التكهنات حول إقالة بوكيتينو

يبقى مصير ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان، غامضا لدرجة مثيرة لفضول وسائل الإعلام.



وذكرت قناة TYC سبورتس الأرجنتيني أن مارسيلو جاياردو، لاعب بي إس جي السابق، والمدير الفني الحالي لريفر بليت، بصدد زيارة باريس خلال أيام.



وأضافت أنه من المقرر أن يحضر جاياردو المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول، يوم 28 مايو/ أيار، على ملعب دو فرانس.

لكن هذه الزيارة فتحت أيضا بابا للتكهنات بشأن إمكانية لقاء محتمل بين مارسيلو جاياردو ومسؤولي باريس خلال إقامته في العاصمة الفرنسية.



ولفتت إلى أن جاياردو مرتبط بتعاقد مع ريفر بليت، يمتد حتى ديسمبر/ كانون الأول 2022.



يذكر أن عقد ماوريسيو بوكيتينو مع بي إس جي يمتد حتى نهاية الموسم المقبل في 30 يونيو/ حزيران 2023.