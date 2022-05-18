شرطة الاحتلال تقرر تنظيم مسيرة "الأعلام" دون تغيير على مسارها

قالت وسائل اعلام عبرية ، مساء اليوم الأربعاء، " إن شرطة الاحتلال "الإسرائيلي" قررت تنظيم مسيرة الأعلام المقررة نهاية الشهر الجاري كما كان معتادًا في السنوات السابقة".

وقالت القناة السابعة العبرية " بعد تقييم الوضع برئاسة الوزير بارليف ومفتش شرطة شبتاي، تقرر أن مسيرة الأعلام هذا العام في يوم القدس ستقام كما كان معتادًا في السنوات السابقة".

وأضافت:" إن المسيرة ستمر عبر باب العمود نحو حائط البرق عبر الحي الإسلامي".

واندلعت العام الماضي مواجهة عسكرية بين المقاومة والاحتلال "الإسرائيلي" في قطاع غزة، كان تنظيم مسيرة الأعلام أحد أسبابها الأساسية، بالإضافة للأحداث في حي الشيخ جراح والداخل المحتل والضفة الفلسطينية، رسخت عقبها المقاومة معادلة جديدة في تاريخ المواجهة مع الاحتلال بعدم المساس في المسجد الأقصى.

وتجددت دعوات المستوطنين المتطرفين، يوم أمس الثلاثاء، للمشاركة في مسيرة الأعلام وفعاليات تهويد المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة.

فقد دعا زعيم ما يسمي منظمة "لاهافا" المتطرفة "بنتسي غوفشتاين" المستوطنين، للمشاركة في مسيرة "الأعلام" السنوية المقررة نهاية شهر أيار/ مايو الجاري، داخل البلدة القديمة في القدس.

كما دعا لهدم قبة الصخرة المشرفة داخل المسجد الأقصى المبارك.