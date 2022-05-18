داخلية غزة تنشر أسماء المسافرين عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس (19 مايو)

وبينت الوزارة في بيان لها وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن السفر سيكون للأسماء المدرجة في كشوفات الحافلتان: التاسعة، والعاشرة + المتأخرون من كشف المسافرين رقم (2022/21)، بالإضافة إلى الحافلة الخامسة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/19)، داعية المدرجة أسماؤهم لضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر وضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

كما دعت المسافرين لضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان و إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر، لافتة إلى أن الهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

كشف المسافرين رقم (2022/21) هنـــــــــا

كشف الجوازات المصرية رقم (2022/19) هنــــــا