روسيا تطرد دبلوماسيين إسبان وفرنسيين

أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الأربعاء، بأن موسكو قررت إعلام 27 دبلوماسياً إسبانياً يعملون في أراضيها شخصيات غير مرغوب فيها، ردًا على إجراء مماثل اتخذته مدريد.

وكانت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق اليوم، قد أعلنت طرد 34 دبلوماسيا فرنسيا، وذلك ردًا على إجراء مماثل اتخذته باريس سابقًا ضد دبلوماسيين روس.

وطالبت الخارجية الروسية، من الدبلوماسيين الفرنسيين مغادرة البلاد في غضون أسبوعين من تاريخ تسليم المذكرة ذات الصلة إلى السفير.

واستدعت وزارة الخارجية الروسية، السفير الفرنسي بيير ليفي، لإبلاغه بردها على طرد باريس لعدد من الدبلوماسيين الروس في شهر أبريل الماضي.

وكانت وزارة الخارجية قد استدعت السفير الفرنسي، في وقت سابق اليوم لإبلاغه بإجراءات جوابية ردا على طرد فرنسا في وقت سابق لدبلوماسيين روس.