بالفيديو في ماريوبول.. استسلام مئات المسلحين من قوات "آزوف" للجيش الروسي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن استسلام مئات المسلحين من كتيبة "آزوف" والجنود الأوكرانيين للقوات الروسية في مدينة ماريوبول.

وأفادت الدفاع الروسية، بأن نحو 694 مسلحًا من كتيبة "آزوف" وجنود أوكران منهم 29 جريحا استلموا للقوات الروسية بعد حصارهم في مصنع "آزوفستال".

وأشارت إلى أن إجمالي عدد القوات الأوكرانية و "آزوف" الذي سلموا انفسهم إلى الجيش الروسي منذ الاثنين الماضي 959 مسلحا من بينهم 80 جريحا، وضع 51 منهم في مستشفى "نوفوآزوفسك" بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وأكدت أن القوات الروسية الجوية والمدفعية حيدت خلال الأربع والعشرون الماضية نحو 270 عنصر الأوكرانيين في مناطق شرق وجنوب اوكرانيا، وعطلت 54 وحدة من المعدات العسكرية.

يُشار إلى أن الجيش الروسي أعلن معركته العسكرية على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي 2022 بعد أن علمت موسكو أن كييف ستقدم طلبًا للانضمام إلى حلف الناتو التي يعتبره القادة الروس العدو اللدود.