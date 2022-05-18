هل هناك أثار سلبية لتناول المكملات العشبية؟

نشرت مجلةHeart Rhythm Case Reports، وهي مجلة رسمية لجمعية إيقاع القلب، تقريرا بحثيا حول التأثيرات السلبية للمكملات العشبية الطبيعية.

تقول الدكتورة في قسم أمراض القلب، مستشفى جامعة جنيف إليز باكلانتس: "يتزايد عدد الأشخاص الذين يتناولون المكملات العشبية لفوائدهم المحتملة. ومع ذلك ، فإن طبيعتهم" العادية "يمكن أن تكون مضللة، لأن هذه المستحضرات يمكن أن يكون لها آثار جانبية ضارة خطيرة بمفردها أو إذا تم دمجها مع مكملات أو أدوية أخرى، ولا ينبغي الاستخفاف باستخدامها، ويجب دائما احترام توصيات الجرعات."

تبحث الدراسة في حالة امرأة تبلغ من العمر 56 عاما تم إدخالها إلى قسم الطوارئ بعد إصابتها بدوار وإغماء دون سابق إنذار، تم تشخيصها باضطراب ضربات القلب الذي يهدد الحياة بعد أن أظهر مخطط كهربية القلب دورات قصيرة من "تورساد دي بوانت"، وسرعة ضربات القلب التي تنشأ في البطينين، وفترة QT طويلة بشكل ملحوظ، مما يعني أن النظام الكهربائي للقلب يستغرق وقتا أطول من المعتاد لإعادة الشحن بين الضربات .

تمكن الأطباء من تحديد السبب وراء هذه الحالة على أنه المكملات العشبية التي كانت تتناولها لمساعدتها على التعامل مع التوازن المجهد بين العمل والحياة.

كانت قد بدأت نظاما من ستة أضعاف الجرعة الموصى بها من زيت القنب قبل أربعة أشهر وأضافت مؤخرا البربرين إلى المزيج، تم إيقاف جميع المكملات أثناء إقامتها في المستشفى، مما أدى إلى انخفاض تدريجي في فترة QT الخاصة بها حتى تطبيعها بعد خمسة أيام. في متابعتها لمدة ثلاثة أشهر، لم تبلغ عن أي نوبات جديدة من الدوخة أو الإغماء، وظل مخطط كهربية القلب لديها ضمن المعدل الطبيعي، مع عدم وجود عوامل مسببة أخرى، فإن عودتها إلى وضعها الطبيعي أثبت بقوة أن التشخيص ربط المكملات باضطراب ضربات القلب.

وبحسب الخبراء نمت شعبية المكملات العشبية بسرعة في السنوات الأخيرة، لا سيما تلك التي تحتوي على كانابيديول، المتوفر بدون وصفة طبية، وقد ثبت أن CBD أو كانابيديول له خصائص مضادة للالتهابات، ومضادة للصرع، ومسكن، ومزيل للقلق، ومضادة للذهان، وخصائص مناعية.

يتم توفيره كمواد خام أو كمنتجات جاهزة للاستخدام "مثل مستحضرات التجميل وبدائل التبغ والزيوت المعطرة"، ولا يحتوي على رباعي هيدروكانابينول الذي يسبب التأثير النفسي للقنب. لذلك ، لا يخضع للفحص من قبل هيئات تنظيم الأدوية.

ويستخدم البربرين، الموجود في الجذور ولحاء الساق للعديد من النباتات الطبية، بشكل متكرر في الطب الصيني التقليدي والأيورفيدا لعلاج الالتهابات والإسهال والسكري من النوع 2 وارتفاع الكوليسترول في الدم وارتفاع ضغط الدم.

تشير الدكتورة باكلانتس إلى أنه يُنظر إلى تحضير المكملات العشبية على نطاق واسع على أنه مواد طبيعية غير ضارة، إلى حد كبير غير منظم.

وتقول باكلانتس :"يمكن أن يختلف التركيب الدقيق اختلافا كبيرا من موزع إلى آخر، كما أن الخصائص الديناميكية الدوائية والحركية الدوائية لهذه المواد غير معروفة جيدا، هناك بيانات محدودة عن فعاليتها وسميتها وإمكانية تفاعلها. نتيجة لذلك، ليس من الممكن دائما توقع عواقبها السلبية".