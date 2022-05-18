غزة : بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام 2021/2022م

شرعت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة في تنفيذ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 2021/2022 للمراحل الدراسية حتى الصف الحادي عشر.

وأوضحت الوزارة أن الامتحانات تسير بشكل منتظم ، موضحة أنها من المنهاج و وُضعت وفق جدول مواصفات يراعي الفروق الفردية.

وبينت الوزارة أن الامتحانات إحدى الأدوات المهمة لقياس تحصيل الطلبة وتطوير العملية التعليمية، متمنية النجاح والتفوق لجميع الطلبة.

وقدّمت الوزارة الشكر والتقدير لموظفي التعليم وجميع الطواقم التدريسية والطلبة وأولياء الأمور على جهودهم في انتظام ومساندة العملية التعليمية خلال العام الدراسي.