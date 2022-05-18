تحذير لبناني لأصحاب المطاحن

حذر وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، اليوم الأربعاء 18/5/2022، المطاحن "التي ستحتكر الطحين المدعوم"، مؤكدا أن حماية المستهلك ستتحرك وتأخذ إجراءات بحقها.

وقال سلام، في تصريح إذاعي، إن الدعم سيستمر، ولن أقبل برفع الدعم عن الخبز بشكل عشوائي"، مؤكدا فتح اعتماد بـ 21 مليون دولار لدعم القمح. وأضاف: "في جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة سأطلب من وزارة المال دفع الأموال للبواخر".

وأضاف: "المطاحن التي ستحتكر الطحين المدعوم ستتحرك حماية المستهلك ونأخذ اجراءات بحقها"، موضحا أن "لبنان بلد يستورد 90 بالمئة مما يستهلك، واتفقنا بالأمس مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي على وضع خطة وآلية بين وزارتي الزراعة والاقتصاد وترشيدها على مدى سنوات قادمة، لكن تبقى العبرة في التنفيذ".

وأكد حرصه على ربطة الخبز والحفاظ على سعرها، والتحدي الأكبر الذي يتلاعب بسعرها هو سعر صرف الدولار الذي يضرب كل المعايير.