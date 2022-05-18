اليوم: الجهاد الإسلامي تُنظم مهرجاناً جماهيرياً حاشداً شمال قطاع غزة

من المقرر، أن تنظم حركة الجهاد الإسلامي وجناحها العسكري سرايا القدس، عصر اليوم الأربعاء، مهرجاناً جماهيرياً حاشداً في مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة تكريماً لشهداء معركة "سيف القدس في ذكرى رحيلهم الأولى.

ويأتي المهرجان وفاءً لدماء الشهيد وتجديداً للبيعة لمواصلة طريق الجهاد والمقاومة، وعلى شرف الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائد حسام أبو هربيد قائد لواء الشمال في سرايا القدس وثلة من الشهداء الأطهار، وسيقام المهرجان التأبيني في تمام الساعة الخامسة والنصف عصراً مقابل عيادة الوكالة "أرض الشوا" في بيت حانون شمال القطاع.

وسيتخلل المهرجان التأبيني الذي حمل اسم "سيف القدس لا زال مشرعاً" العديد من الكلمات الجهادية، بالإضافة إلى عرض مرئي بعنوان "سيف البدايات" من إنتاج الإعلام الحربي لسرايا القدس بلواء الشمال يجسد الرحلة الجهادية للشهيد القائد حسام أبو هربيد وشهداء معركة سيف القدس الذين صنعوا بدمائهم وأشلائهم ملحمة عز وفخار وبطولة لا تنسى، كما سيشمل العديد من الكلمات والفقرات والوصلات الإنشادية.