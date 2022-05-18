الاحتلال وسع "بنك الأهداف" في غزة لـ400 % فماذا قال عنها ؟

كشفت صحيفة يديعوت اليوم الأاربعاء 18/5/2022 أن شعبة والاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان" وسّعت عدد المواقع التي يخطط جيش الاحتلال لاستهدافها في قطاع غزة بنسبة 400% منذ بدء ولاية رئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي، إلا أن ضباطًا كباراً في "أمان" وصفوا معظم هذه الأهداف أنها ذات "نوعية متدنية".

ويسعى جيش الاحتلال إلى توسيع ما يصفه بـ"بنك الأهداف" في القطاع منذ العدوان على غزة، في أيار/مايو الماضي، بادعاء الاستعداد لاحتمال شن عدوان جديد.

ويعتبرون في "أمان" أن الأهداف التي حددوها من أجل استهدافها ذات أهمية أقل مما كانوا يريدون، وذلك نتيجة لجولات قتالية، بين الاحتلال وفصائل المقاومة في القطاع، خلال السنتين الأخيرتين، التي قصف الاحتلال خلالهما مئات المواقع التابعة لحماس. ووصف ضباط هذا الوضع بأنه "إشكالي جدا".

ويأتي ذلك في الوقت الذي يعتبر فيه الاحتلال أن حماس ليست معنية بتصعيد في القطاع، وإنما بدفع أنشطة في الضفة الغربية، "وحققت نجاحا محدودا نسبيا في هذا الاتجاه"، فيما يواصل جيش الاحتلال حشد قوات في الضفة.

وبحسب مسؤولين أمنيين "إسرائيليين"، فإن منفذي العمليات في الأشهر الأخيرة عملوا من دون تلقي توجيهات من فصائل فلسطينية، والتقديرات في "أمان" هي أن هذه العمليات ناجمة عن التصعيد في المسجد الأقصى.