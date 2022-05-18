العمادي يصل قطاع غزة مساء اليوم وترقب لصرف المنحة القطرية ال100$ عن شهر مايو

من المقرر أن يصل السفير القطري محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة مساء اليوم الأربعاء 18/5/2022 ، إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "ايرز".

وقالت مصار محلية: "إن زيارة العمادي لقطاع غزة تأتي للإطلاع على مشاريع اللجنة القطرية المنفذة في القطاع ، وعقد اجتماعات مع المسؤولين المحليين في غزة".

زيارة العمادي وتأتي وسط ترقب من قبل المواطنين للإعلان عن موعد صرف المنحة القطرية الجديد ال100 دولار عن شهر 5 مايو بعد تأخر موعد صرفها عن الشهر الماضي والتي تم صرفها في ال13 من شهر ابريل تزامناً مع شهر رمضان المبارك .

ويترقب 90 ألف موطن في قطاع غزة بدء الامم المتحدة بإرسال الرسائل للمنتفعين بقيمة 3.10 شيقلاً ، وسط تسريبات أن يطرأ تعديل على سعر صرف الدولار .