سيتخللها انفجارات وإغلاق مربع أنصار.. مناورة للأجهزة الأمنية بغزة

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الأربعاء 18/5/2022، عن بدء أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني عند الساعة 12:00 ظهراً، مناورة لرفع مستوى الجهوزية لدى الأجهزة الأمنية والشرطية في التعامل مع حالات الطوارئ.

ووفقاً للوزارة تستمر المناورة لمدة ساعة واحدة، ويكون مسرح عملياتها في منطقة مربع أنصار غرب مدينة غزة، حيث ستكون تلك المنطقة مغلقة بشكل كامل أمام المواطنين والمركبات أثناء تنفيذ المناورة

وسيتخلل المناورة سماع أصوات انفجارات وحركة نشطة لمركبات الشرطة والدفاع المدني والإسعاف في مدينة غزة، وانتشار مكثف لحواجز أمنية في جميع محافظات القطاع وقت تنفيذ المناورة.