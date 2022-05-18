الاتصالات الفلسطينية توزع 52.65 مليون دينار أردني أرباحاً على المساهمين

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية البدء بتوزيع الأرباح النقدية على المساهمين بقيمة إجمالية تبلغ 52.65 مليون دينار أردني عن العام 2021، والبالغة 40% من القيمة الاسمية للسهم التي تعادل ديناراً أردنياً، أي ما يساوي 40 قرشاً للسهم وذلك لحملة سهم "بالتل" بتاريخ 22/3/2022، من خلال جميع فروع بنك القاهرة عمان في فلسطين والأردن.

كما أوضحت الشركة أنها وبحسب قرار الهيئة العامة غير العادية في آذار الماضي، ستوزع أيضاً على جميع حاملي أسهمها بتاريخ 28\6\2022 (تاريخ الاستحقاق) سهم/أسهم في الشركة الجديدة (شركة أركان العقارية) كلٌ بعدد مساوٍ لأسهمه، بحيث يصبح إجمالي عدد أسهم شركة أركان العقارية 131,625,000 سهم بقيمة اسمية دولار أمريكي للسهم.

وفي تعليقه على البدء بتوزيع الأرباح النقدية، قال رئيس مجلس الإدارة صبيح المصري: "إن القرارات الاستثمارية الصائبة للشركة تؤمن توزيع أرباح نقدية سنوياً على آلاف المساهمين، وتدعم النجاح المتواصل للشركة ومتانة مركزها المالي بالرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها الاقتصاد الفلسطيني، فأصبح سهم "بالتل" ادخاراً مثالياً يعود بالنفع والفائدة على حامله، وخياراً موفقاً لمن يرغب بالاستثمار وتوفير دخل سنوي".

وأعرب المصري عن سعادته أيضاً لتأسيس شركة أركان العقارية لتقوم بتنفيذ مشاريع عقارية كبيرة على محفظة الأراضي الاستراتيجية التي تمتلكها في الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكداً على رغبة واستراتيجية المساهمين الاستمرار والتوسعة بالاستثمارات في فلسطين رغم المخاطر والمعيقات.

يشار أن "أركان العقارية" ستصدر نشرتها التعريفية بتاريخ 29/5/2022، أي قبل شهر من تاريخ الاستحقاق، وسيتم تعليق التداول على سهم "بالتل" لمدة يومي عمل بتواريخ 29-30/6/2022، ليعود التداول في 3/7/2022 على سهم شركة أركان العقارية وعلى سهم "بالتل" أيضاً.

ونوهت الاتصالات إلى أنه بإمكان مساهميها تعبئة "نموذج تحويل الأرباح النقدية" وإرساله إلى الشركة من أجل استلام أرباحهم النقدية بشكل سنوي تلقائياً عبر حساباتهم البنكية، من خلال زيارة موقع مجموعة الاتصالات الفلسطينية