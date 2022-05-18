السلطة تعتقل  أحد كوادر الجهاد في طوباس

اعتقلت أجهزة أمن السلطة المحرر فادي عبد الرازق دراغمة (22 عاما)، أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي في محافظة طوباس.

وأفادت "مصادر خاصة"، أن عناصر من أجهزة السلطة اعتقلت المحرر دراغمة، مساء أمس الثلاثاء، بعد الاعتداء عليه بالقرب من مسجد التوحيد في مدينة طوباس.

والمعتقل فادي دراغمة، مطارد، وأسير محرر أمضى في سجون الاحتلال، خمس سنوات، علمآ بأنه جريح تعرض للإصابة برصاص قوات الاحتلال، وهو صديق مقرب للشهيد عبد الله الحصري أحد قادة كتيبة جنين.

كما تعرض للاعتقال السياسي لدى أجهزة أمن السلطة، حيث أمضى ٤٣ يومآ في الفترة ما بين (24/11/2021 – 7/1/2022)، وتعرض للاستدعاء في أكثر من مناسبة.

وتواصل أجهزة أمن السلطة حملة الاعتقال السياسي بحق نشطاء المقاومة وحركة الجهاد الإسلامي في الضفة المحتلة، دون الكشف عن تفاصيل الاعتقال أو الاستجابة لمطالب الإفراج عنهم.