اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة

متابعة| قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات فجر اليوم الأربعاء في الضفة الغريية، عُرف من بينهم:
١. المحرر نور القاضي- صوريف شمال الخليل
٢. المحرر محمود الهور- صوريف.
٣. المحرر ساجد الهور- صوريف
٤. المحرر أحمد غنيمات- صوريف
٥. المحرر خالد القدسي- صوريف
٦. المحرر مروان أبو فارة- صوريف
٧. المحرر معروف أبو فارة- صوريف
٨. المحرر شادي غنيمات- صوريف
٩. وارد محمد سمودي- اليامون غرب جنين
١٠. محمد جهاد يامين- تل غرب نابلس
١١. أمجد حامد سحبان- دير استيا قرب سلفيت
١٢. عيسى خضر جاد الله- الخضر جنوب بيت لحم
١٣. أيمن أبو عرقوب- السموع جنوب الخليل
١٤. أسيد تركمان- جنين.
١٥. محمد سلهب التميمي- الخليل