اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة

متابعة| قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات فجر اليوم الأربعاء في الضفة الغريية، عُرف من بينهم:

١. المحرر نور القاضي- صوريف شمال الخليل

٢. المحرر محمود الهور- صوريف.

٣. المحرر ساجد الهور- صوريف

٤. المحرر أحمد غنيمات- صوريف

٥. المحرر خالد القدسي- صوريف

٦. المحرر مروان أبو فارة- صوريف

٧. المحرر معروف أبو فارة- صوريف

٨. المحرر شادي غنيمات- صوريف

٩. وارد محمد سمودي- اليامون غرب جنين

١٠. محمد جهاد يامين- تل غرب نابلس

١١. أمجد حامد سحبان- دير استيا قرب سلفيت

١٢. عيسى خضر جاد الله- الخضر جنوب بيت لحم

١٣. أيمن أبو عرقوب- السموع جنوب الخليل

١٤. أسيد تركمان- جنين.

١٥. محمد سلهب التميمي- الخليل