الجهاد الإسلامي: اعتقال الطلاب محاولة يائسة من الاحتلال للتشويش على الانتخابات الطلابية

أكدت حركة الجهاد الإسلامي - الضفة الغربية اليوم الثلاثاء 17/5/2022، أن الاحتلال "الإسرائيلي" الغاشم يحاول تشويش الإجراءات الانتخابية وبرنامجها في جامعة بيرزيت في محاولة يائسة لكسر عنفوان الحركة الطلابية، ووقف مسيرة أبنائها وطلابها.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت، 7 من كوادر الكتلة الإسلامية في بيرزيت في الضفة المحتلة، في كمين برام الله الضفة المحتلة، عشية انتخابات مجلس طلبة بيرزيت.

وأكد أ. طارق عز الدين المتحدث الرسمي باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية، تضامن الحركة الكامل مع الأخوة في الكتلة الإسلامية في ظل الهجمة المسعورة لقوات الاحتلال واعتقال كوادرها وممثليها في جامعة بيرزيت.

وشدد على أن هذا الاعتداء يؤكد لأبناء شعبنا أن هذه مواجهة مفتوحة مع الاحتلال على كل الصعد والميادين، وسوف تزيد من عزيمة طلابنا النجباء بوعيهم ووحدتهم في تجاوز كل هذه التحديات والمؤامرات وتحقيق آمالهم بكل اقتدار.

ودعا، أبناءنا الطلبة إلى ضرورة وحدة الصف والعمل على تجاوز التحديات، ورفع مستوى الوعي الطلابي، وأخذ الطلبة دورهم في دعم ومساندة قضايا شعبنا ضمن برامجهم الطلابية.

كما وجه التحية لطلابنا الأسرى، داعين لهم بالفرج العاجل والقريب لهم ولكل أسرانا وأسيراتنا داخل سجون الاحتلال.