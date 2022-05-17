بالفيديو شاهد| تحليق مكثف لطائرات مروحية في أجواء مدينة جنين.. ماذا تجهز "إسرائيل"؟

شهدت أجواء مدينة جنين بالضفة المحتلة مساء اليوم الثلاثاء 17/5/2022، تحليقاً مكثفاً للطيران "الإسرائيلي"، الأمر الذي أثار الخوف والريبة لدى سكان المنطقة، خاصة بلدات عرابة وكفر راعي .

وجاء التحليق بعد ساعات من تحليلات إخبارية تتحدث عن أن فشل اقتحام الاحتلال مؤخراً لمخيم جنين وتصدي عشرات المقاومين له في مقاومة لم يشهدها الاحتلال منذ 20 عاماً، قد يدفع مسؤولو الاحتلال لدراسة تنفيذ ما عجزت عنه قواته على الأرض واللجوء لتنفيذ الضربات من الجو واغتيال المقاومين عن طريق الطائرات الحربية.

هذا التطور الخطير يوضح أن الاحتلال يعاني من حالة من التخبط والشعور بالهزيمة أمام شبان مقاتلين في مقتبل العمر، وإن تم فقد يؤدي لتطورات كبيرة ليس في جنين وحدها بل في الضفة الغربية المحتلة بأكملها التي تشهد أوضاعاً متفجرةً يومياً من اعتقالات وإعدامات ميدانية حسب رأي العديد من المحللين.