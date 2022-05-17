بمشاركة عائلته: "الجهاد" تنظم وقفة حاشدة للأسير عواودة برام الله

نظمت حركة الجهاد الإسلامي وقفة تضامنية مع الأسيرين، خليل عواودة ورائد ريان، المضربين عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري، اليوم الثلاثاء 17/5/2022، على دوار المنارة وسط مدينة رام الله بالضفة المحتلة.

شارك في الوقفة عدد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي وعائلة الأسير المجاهد خليل عواودة وحشد غفير من جماهير شعبنا.

ورفع المشاركون في الوقفة صور الأسيرين عواودة وريان، مرددين هتافات لحركة الجهاد الإسلامي والمقاومة، ومنددين بسياسة الاحتلال في استمرار سياسة الاعتقال الإداري.

وقال الأسير المحرر ثائر حلاحلة، إن هذه الوقفات تعزز صمود الأسير في معركته ضد مصلحة السجون وتعجل بانتصاره في إضرابه.

وأكد حلاحلة على ضرورة مواصلة الفعاليات والوقفات التضامنية من القوى والفصائل والمؤسسات في كل الميادين نصرة للأسرى وإنهاء معاناتهم، قائلاً: "علينا أن ننهض جميعاً أو يقتلونا فرادى".

وطالبت تولين ابنة الأسير خليل عواودة، الجماهير بتنظيم فعاليات التضامن والإسناد مع والدها من أجل إنهاء اعتقاله الإداري وعودته إلى أهله وبيته.

يذكر أن الأسير خليل عواودة (41 عاماً) من مدينة الخليل، مضرب عن الطعام منذ تاريخ 3-3-2022م، بينما الأسير رائد ريان (27 عاماً) من القدس، مضرب عن الطعام منذ تاريخ 6-4-2022م، وذلك رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري التي تمارسها قوات الاحتلال بحق الأسرى.