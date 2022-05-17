أول رد من حركة حماس حول اعتقال كوادر الكتلة عشية انتخابات مجلس بيرزيت

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الثلاثاء 17/5/2022، أن الرّد على جريمة اعتقال كوادر الكتلة الإسلامية في بيرزيت وتهديد الطلبة وذويهم يكون بإنجاح الانتخابات.

ودانت حركة "حماس"، اختطاف قوَّات الاحتلال ثمانية من كوادر الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت، عشية انتخابات مجلس الطلبة المقرَّرة غداً الأربعاء، في خطوة استباقية لخلط الأوراق وإرباك المشهد الانتخابي.

واعتبرت، أنّ ملاحقة قوات الاحتلال لطلاب الكتلة الإسلامية، وتهديد الطلبة وذويهم برسائل تحمل عبارات الترهيب والوعيد، لن تزيدهم إلا عزيمة وإصرارًا على تحدّي الاحتلال وكسر جبروته، واستمرار عملهم النقابي لخدمة جميع الطلبة.

وقالت الحركة:"ما زال الاحتلال يمارس قمعه وإجرامه ضدّ أبناء شعبنا حتّى في انتخاباته الطلابية، ويتدخّل فيها بشكل سافر وفجّ ضدّ تيّار المقاومة، الأمر الذي يستوجب تحدّي إرادته عبر استمرار الانتخابات وتكثيف التصويت، وإنّنا على ثقة بأنَّ الاحتلال لن يستطيع أن يرعب أبناء شعبنا وطلبة بيرزيت."

وشددت على أن الرّد العملي على جريمة الاختطاف هذه إنّما يكون بكسر خطة الاحتلال، وذهاب جميع الطلاب للجامعة وممارسة حقّهم في الانتخاب والتصويت، والالتفاف الكبير حول من يحمل هموم الطلاب، ويتبنّى قضاياهم، ويحفظ عهد شهدائهم، ويصون مقاومتهم.