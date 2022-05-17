طريقة عمل كباب مشوي على الفحم في أول يوم عيد الأضحى 2022- مع العد التنازلي لعيد الأضحى المبارك 2022 وتوزيع اللحوم يبحث الناس عن طريقة عمل كباب مشوي على الفحم في أول يوم عيد الأضحى 2022، ، حيث تبحث النساء عن وصفات شهية، من بينها كباب على الفحم وهي وصفة شهية من وصفات الكباب التي يحب الناس أن تصنعها من لحوم الأضاحي، لذا يقدم لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، طريقة عمل كباب مشوي على الفحم في أول يوم عيد الأضحى 2022

طريقة عمل كباب مشوي على الفحم في أول يوم عيد الأضحى 2022

وقت طهى كباب مشوي على الفحم

ويعد الكباب المشوي من الأطعمة الشهيرة والمحببة خلال أيام عيد الأضحى المبارك 2022 برائحته الجذابة ونكهة لا مثيل لها، ولا يختلف عليها كبير ولا صغير وهو الطبق المفضل لدى الكثيرين من عشاق اللحوم.. ونستعرض طريقة رائعة لعمل الكباب بالمنزل.

60 دقيقة

يكفي ل5 أشخاص

المقادير

- اللحم : 750 غرام (بدون دهون)

- الشحم : 50 غم (لية الخروف)

- الثوم : حسب الرغبة

- البصل : حسب الرغبة

- بقدونس : حسب الرغبة

- جوزة الطيب : حسب الرغبة

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- القرفة : رشّة

طريقة تحضير كباب مشوي على الفحم من لحم الأضحية

يقطع اللحم الى قطع صغير ويقطع معه كمية الدهون الى قطع صغيرة.

بمفرمة اللحم الموجودة لدى ست البيت يتم فرم اللحم مع كمية الدهن مرة واحدة.

يقشر البصل ويقطع الى قطع صغيرة .

تقشر فصوص الثوم.

ينقى البقدونس من الشوائب ويغسل جيدا ثم يقطع بالسكين ناعم.

بمفرمة اللحم يتم فرم البصل مع البقدونس مع الثوم .

عند فرم البقدونس والبصل نجد ظهور ماء البصل والبقدونس نقوم بتصفيتها على خفيف بدون مبالغة في التصفية.

يتم خلط البصل المفروم مع البقدونس مع اللحم المفروم.

عودة الى مفرمة اللحم ويتم فرم اللحم مرة ثانية مع البقدونس والبصل والثوم.

بعد الإنتهاء من عملية الفرم يضاف الفلفل الأسود وجوزة الطيب والملح ورشة القرفة.

يقلب خليط اللحم جيدا حتى يتجانس ويتمازج الخليط.

يمكن وضع خليط اللحم بالثلاجة لاي مدة قبل الإستعمال.

ضبط الملح مهم جدا قبل وضع اللحم بالثلاجة وقبل الإستعمال