عضو الكونغرس الأمريكي طليب تطالب أمريكا بالتحقيق في اغتيال ابو عاقلة

أكدت عضو مجلس النواب الأمريكي رشيدة طليب، اليوم الثلاثاء 17/5/2022، دعمها للمطالبة بإجراء تحقيق في اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة الذي وصفته بالخطير.

وشددت طليب على أن "إسرائيل" ترتكب جرائم حرب باغتيال الصحفية أبو عاقلة، داعمةً مطلب إجراء تحقيق في مقتل أبو عاقلة.

وقالت طليب:" إن 10 أعضاء بالكونغرس وقعوا على رسالة للمطالبة بتحقيق في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، وعلى الولايات المتحدة أن تجري تحقيقا في مقتل أبو عاقلة للوصول إلى الحقيقة.

وكان العالم كله قد فجع باغتيال قوات الاحتلال للصحفية أبو عاقلة خلال عملها الصحفي وتغطيتها لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين، خلافاً للاعتداء على جنازتها.