تعليم خانيونس يُكرّم المدارس والطلبة الفائزين في المسابقات المنهجية

كَرّمت مديرية التربية والتعليم في خانيونس جنوب قطاع غزة، اليوم الثلاثاء 17/5/2022، المدارس والطلبة الفائزين في المسابقات المنهجية، والتي نظمها قسم الإشراف التربوي خلال العام الدراسي 2021-2022 .

وحضر التكريم، أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم، وأ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، ود. إبراهيم رمضان مدير الدائرة الفنية، وعدد من رؤساء الأقسام، والمشرفين التربويين، ومديري المدارس والطلبة الفائزين وأولياء الأمور.

وفي كلمته، رحب الفرا بالحضور، وعبر عن فخره بهذه الثلة من الطلبة المتميزين الذين تميزوا بالمسابقات المنهجية، مؤكداً أنهم رغم حداثة سنهم إلا أنهم تميزوا في مسابقات تجمع ما بين التحصيل العلمي والإبداع.

ونوه إلى أن هذا التميز جاء ثمرة لجهود المخلصين من رؤساء أقسام ومشرفين ومديري مدارس ومعلمين وأولياء أمور، وهنأ الفرا الطلبة وذويهم ومدارسهم بهذا التميز، موضحاً أن المديرية تبذل كافة الجهود من أجل تنشئة هذا الجيل ليكون قادراً على تحرير وطنه والدفاع عنه، وفي ختام كلمته أبرق الفرا بتحية مودة وتقدير إلى أهل بيت المقدس وأكناف بيت المقدس متمنياً أن تكون احتفالاتنا العام القادم في باحات المسجد الأقصى.

وفي كلمتها نيابةً عن قسم الإشراف التربوي أبرقت أ. غادة الفرا مشرفة المرحلة أجمل التهاني القلبية للطلبة الفائزين وذويهم ومعلميهم ومديري مدارسهم، وثمنت جهود كل من أسهم في إنجاح هذا الحفل وخصت بالذكر إدارة المديرية الراعية والداعمة لكل عمل إبداعي، ولزملائها في قسم الإشراف التربوي، الذين بذلوا كافة الجهود لتنظيم هذه المسابقات الهادفة إلى الكشف عن إبداعات الطلبة وصقل مواهبهم فكانت مسابقات القصة القصيرة، ومهارات الرياضيات، والقراءة الجهرية، والإملاء باللغة الإنجليزية، والكتابة الإبداعية في اللغة الإنجليزية والمسابقة العلمية لطلبة الصف الحادي عشر علوم.

هذا وتخلل اللقاء فقرات فنية هادفة.